Rusia envía el primer petrolero con diésel a Estados Unidos, según medio independiente

Según indicó el medio en su canal de Telegram, el petrolero partió del puerto báltico de Primorsk con unas 35.700 toneladas de combustible a bordo.

Istories señaló que el buque fue construido en 2019 y desde 2022 atracó al menos en 15 ocasiones en puertos rusos, según información del portal Global Fishing Watch (GFW).

Agioi Fanendes pertenece a la compañía maltesa Maltatankers Shipping y es operado por la griega Eastern Mediterranean Maritime, del multimillonario griego Tanatis Martinos.

El pasado miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, anunció que el primer petrolero saldría este jueves con 40.000 toneladas de diésel, y poco después el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Rusia esta cargando varios buques, el primero de los cuales "saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro".

Este primer envío se lleva a cabo en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump.

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Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.

Novak indicó anteriormente que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.