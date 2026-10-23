Sheinbaum destaca que percepción de inseguridad en México ha bajado en lo que va de 2026

Esto significa que casi seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El dato es un 4,9 % menor al 63 % del mismo periodo de 2025, acotó el Inegi en su reporte.

La percepción de inseguridad había ido en aumento desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos cayó a 42,2 en septiembre de este año, frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), 45 menos por día.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 52 % en los primeros dos años de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 70.500 detenidos por delitos de alto impacto y 569 toneladas de droga han sido confiscadas.

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La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 64,2 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 50,6 % de los hombres.

“En mujeres la percepción es mayor de inseguridad. Y ahí pues todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, refirió Sheinbaum.

La ciudad con mayor incremento en la percepción de inseguridad fue Hermosillo, en el estado de Sonora, que pasó de 43,2 % a 53,2 %.

Le siguen Lázaro Cárdenas (42,3 % %), en Michoacán, y Ciudad Victoria (47,5 %), en Tamaulipas.

En contraste, la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad fue San Francisco de Campeche, en Campeche, que pasó del 65,9 % al 49,6 %; le siguió Tlalnepantla de Baz, en el central Estado de México (59,3 %), y Ciudad Obregón, en Sonora (69,8 %) en Jalisco.

"Es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades", concluyó Sheinbaum.