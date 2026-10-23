Sudán se desvincula de ataque que mató a 135 personas en zona disputada con Sudán del Sur

"Las Fuerzas Armadas Sudanesas no tienen ninguna relación con este terrible incidente", dijo en un comunicado el Ministerio de Exteriores sudanés, que lamentó "las bajas civiles ocurridas en lo que presuntamente fue un ataque con un dron contra el mercado de Al Naam de la región de Abyei".

Además de desvincularse de la acción, el departamento afirmó que este ataque "se asemeja a los crímenes" del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que está enfrentado al Ejército sudanés en la guerra iniciada el 15 de abril de 2023 y que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes.

Asimismo, comparó este ataque al ocurrido el 13 de diciembre de 2025, cuando varios cascos azules del batallón bangladesí de la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, en inglés) murieron en una acción atribuida a los paramilitares en Kadugli, en el sur de Sudán y una zona cercana a Abyei.

Sudán del Sur, que en 2011 se independizó de su vecino del norte, ha acusado al Ejército de Sudán del bombardeo y, de hecho, el Ministerio de Exteriores sursudanés convocó esta semana al embajador sudanés en el país para protestar por el ataque.

También instó a Jartum a abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro la vida y las propiedades de los civiles, mientras que recordó que las disputas territoriales relativas a Abyei deben resolverse a través de los mecanismos diplomáticos establecidos.

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Abyei es un territorio rico en petróleo reclamado por ambos países que ha permanecido en disputa desde la independencia de Sudán del Sur y, según el acuerdo de paz de 2005, en esta región debía celebrarse un referéndum para determinar si pasaba a formar parte de Jartum o Yuba, pero una serie de desacuerdos políticos impidieron su celebración.