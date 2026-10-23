Suiza confirma que su ciudadana contagiada con ébola no viajó recientemente a la RDC

La ciudadana suiza, diagnosticada el 20 de octubre aunque ingresada en una clínica privada de la capital Abuya desde hace una semana tras presentar síntomas, viajó a Uganda hace unos 15 días junto a su esposo, miembro del personal de la Embajada de Suiza en Nigeria.

Su marido se encuentra en aislamiento y no ha presentado por ahora síntomas, indicó un portavoz del ministerio, quien agregó que los otros 25 miembros del personal de la embajada suiza en Abuya se encuentran en buen estado de salud y se ha considerado que no es necesario que se sometan a aislamiento.

Según indicó previamente el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), la afectada es de origen ugandés.

Se trata del primer caso de ébola en Nigeria durante el actual brote en la RDC, que ya registra más de 9.700 contagios y 4.600 muertos.

Además de Nigeria y Uganda, se han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve).