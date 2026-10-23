Tres muertos y cinco heridos en explosión de gas metano en una mina de carbón en Turquía

El gobernador de Zonguldak, Osman Hacıbektaşoğlu, declaró ante los periodistas a las puertas de un hospital que los mineros heridos habían sufrido quemaduras.

Dos de ellos, cuyo estado era crítico y que habían sido intubados, fueron trasladados a hospitales de Ankara. "Tres de los heridos se encuentran en buen estado", añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció en las redes sociales la apertura de una investigación sobre la explosión, provocada por una acumulación de gas en la mina.

"Las operaciones de búsqueda y rescate continúan sin interrupción para localizar a un trabajador que, según se cree, permanece en el interior de la mina", señaló Gürlek.

Turquía ha sufrido en el pasado accidentes mineros con cientos de muertos. Uno de los más graves ocurrió en la provincia de Zonguldak, donde en 1992 murieron 263 mineros.

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El accidente minero más mortífero de la historia del país eurasiático sucedió en mayo de 2014 en Soma, al suroeste de Estambul, donde un incendio en una mina de carbón acabó con la vida de 301 trabajadores.