Trump dice que candidato al Senado Abdul-El Sayed es parte de los Hermanos Musulmanes

Trump, que realizó estas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), añadió que El- Sayed es un "yihadista vicioso y violento" y que "no tiene cabida en nuestro gobierno".

Estas declaraciones se producen a poco más de una semana de que se celebren las elecciones de medio mandato y llegan antes de que este fin de semana Michigan se convierta en protagonista de la campaña electoral en Estados Unidos.

Si el sábado el expresidente de Estados Unidos Barack Obama acude a un acto de campaña en la capital del estado Detroit con El-Sayed para mostrarle su apoyo e impulsar su candidatura al Senado, el domingo será el propio Trump quien tendrá allí un mitin, esta vez en Port Huron.

Michigan se ha convertido en un estado clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado.

El-Sayed, que sería el primer senador musulmán si ganara, se enfrenta al exrepresentante republicano Mike Rogers, sin que la contienda arroje aún un claro favorito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El candidato demócrata a senador, que ha emergido como una de las figuras más visibles del ala progresista del partido y uno de los candidatos que concentran la atención nacional en estas elecciones, ya ha recibido antes ataques parecidos que insinúan o afirman su conexión con los Hermanos Musulmanes.

De hecho, en el último debate televisado entre los dos candidatos al Senado, el republicano Rogers volvió a plantear las supuestas conexiones de El-Sayed con esta organización.

También, en un encuentro con votantes en Michigan el pasado 17 de octubre, un hombre increpó a El-Sayed desde el público y le gritó: "Abdul, ¿repudias a los Hermanos Musulmanes?".

El candidato a senador respondió con un tajante "sí, absolutamente" y añadió que si hacía esa insinuación suponía que "porque soy musulmán, de algún modo tendría lealtad a algo que no fuera nuestra Constitución".

El-Sayed recordó entonces las dudas que se habían planteado sobre la lealtad de John F. Kennedy por ser católico y aseguró que no se presentaba al Senado para "ser un senador musulmán": "Me presento al Senado de Estados Unidos y resulta que soy musulmán".