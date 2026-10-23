Trump dice que no tiene "prisa" para nombrar a un nuevo portavoz de la Casa Blanca

En declaraciones a los medios en la Casa Blanca antes de partir hacia un mitin electoral en Fort Myers (Florida), el mandatario aseguró que por el momento no hay novedades sobre su sustitución.

Zacharia asumió como secretaria de Prensa el 12 de octubre y fue cesada el día 16, por lo que su paso por el cargo fue el más breve en la historia de la Casa Blanca.

Trump la despidió tres días después de su primera y única rueda de prensa, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que se mostró nerviosa, titubeó y recurrió con frecuencia a sus anotaciones.

La inexperiencia de Zacharia dio mucho de que hablar en Washington, donde a menudo se la comparó con su predecesora, Karolina Leavitt, quien dejó el cargo en agosto tras dar a luz y destacó durante más de un año por su agilidad y su firmeza al defender la gestión de Trump ante las preguntas de la prensa.

Zacharia también se vio envuelta en una polémica sobre su formación como abogada al conocerse que no había aprobado el examen requerido para ejercer en Estados Unidos, algo que ella misma reconoció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La portavoz explicó que no superó la prueba porque estaba preparando su boda y su mudanza con su marido a China, donde, según afirmó, no necesitaba aprobar ese examen para desempeñar sus tareas profesionales.

Durante su primer mandato, Trump tuvo cuatro portavoces y, en lo que va del segundo, ha tenido dos, frente a los tres que, por ejemplo, tuvo Barack Obama en sus ocho años al frente de la Casa Blanca.