UE destinará 22,5 millones de euros a Yemen en asistencia humanitaria ante escalada bélica

La financiación permitirá que las organizaciones humanitarias respondan a las crecientes necesidades, refuercen su capacidad operativa, preposicionen suministros críticos y mejoren la preparación ante el agravamiento de la situación, destacó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La cuantía, que se suma a otros 87,5 millones de euros asignados anteriormente, prevé centrarse en los colectivos más vulnerables: familias desplazadas, mujeres, niños, personas con discapacidad y comunidades marginadas.

En la actualidad, millones de habitantes en todo el país sufren inseguridad alimentaria, desnutrición y acceso limitado a servicios esenciales como atención sanitaria, agua potable, saneamiento e higiene.

Bruselas admite que el "entorno operativo" para hacer llegar la asistencia es "cada vez más difícil", pero mantiene firme su compromiso de prestar ayuda humanitaria "basada en las necesidades y conforme a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia".

La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, lamentó que Yemen se encuentre "atrapado en la violencia de la guerra" mientras la crisis humanitaria que ha originado el conflicto "permanece, en gran medida, olvidada", por lo que reclamó el fin de las hostilidades y la protección de la población.

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"Deben cesar los ataques que matan a civiles y destruyen hospitales, hogares y servicios esenciales. Todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. No debemos olvidar al pueblo de Yemen. La Unión Europea permanecerá a su lado durante todo el tiempo que sea necesario", expresó la comisaria en el comunicado.

Tras más de una década de conflicto, la escalada militar en Yemen ha provocado un aumento en las víctimas civiles y ha ocasionado recientemente el desplazamiento masivo de cerca de 230.000 personas.

La guerra también está afectando a infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Saná, centrales eléctricas y puertos en el mar Rojo, que han interrumpido el flujo de suministros vitales.

Hasta 22,3 millones de personas en Yemen necesitan asistencia humanitaria, alrededor de 5,2 millones de personas son desplazados internos y más de 2,2 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda, según cifras aportadas por la CE.