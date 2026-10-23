UE participará con representantes de Consejo y Comisión en próximos diálogos sobre Ucrania

"Se espera que se celebren conversaciones multilaterales a nivel de altos funcionarios; la UE estará presente en esas conversaciones (...). Se prevé que haya una representación conjunta de la Comisión y el Consejo que asista a las reuniones", señaló Podestà durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

Recordó que la UE ya estuvo presente en las conversaciones sobre Ucrania celebradas a principios de semana en Oslo y agregó que "ahora se espera que haya nuevas conversaciones a nivel multilateral a nivel de altos funcionarios".

"Por supuesto, la Unión Europea también estará representada en esa ocasión", apuntó.

El portavoz comunitario Christian Wigand dijo por su parte que las negociaciones "se están llevando a cabo en distintos formatos, en distintos lugares y a distintos niveles, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos de alto rango y funcionarios", y agregó que "la UE participa en ellas".

Preguntada por si la UE se sentaría a la mesa de negociación con Rusia, Podestà dijo que "el formato debería ser similar al de las conversaciones anteriores, por ejemplo, las de Miami", cuando en diciembre de 2025 hubo en esa ciudad de EE.UU. un encuentro entre enviados estadounidenses, ucranianos y europeos y, aparte, entre un emisario ruso y los estadounidenses.

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La Comisión Europea ya defendió este pasado miércoles la presencia de la UE en los contactos internacionales a nivel técnico que tuvieron lugar un día antes en Oslo para buscar soluciones a la guerra en Ucrania, en los que participaron asesores de seguridad de la UE (Alemania e Italia), de Reino Unido y de la OTAN.

El martes se reunieron en Noruega el presidente finlandés, Alexander Stubb; el enviado especial de EE.UU. para la guerra en Ucrania Steve Witkoff; el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

A las conversaciones de Oslo asistieron también distintos asesores de seguridad nacional y Bruselas estuvo representada, según el medio Politico, por Björn Seibert, jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Kremlin afirmó este viernes que las próximas negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de EE.UU. previstas en Abu Dabi a principios de noviembre no prevén la inclusión de participantes de la UE en un principio, aunque especificó que eso podría cambiar.