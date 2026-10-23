Un accidente de tráfico deja un fallecido y 29 heridos en autopista del oeste de Cuba

La directora de Salud en Matanzas, Yamira López García, refirió que un herido falleció en la escena del accidente, mientras cinco de las personas lesionadas están reportadas en estado grave, según un reporte del periódico Girón de la provincia.

La mayoría de las personas fueron auxiliadas y trasladadas hacia los centros médicos por vehículos que transitaban por el lugar del siniestro, explicó López.

Sobre las causas del accidente aún no hay precisiones, y de acuerdo a los informes preliminares, las autoridades están investigando el suceso.

En el primer trimestre de 2026 se registraron en la isla 1.234 accidentes de tráfico, que dejaron 153 fallecidos y 1.154 lesionados, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

En 2025, ocurrieron 7.552 accidentes de tránsito, que provocaron 751 fallecidos y 6.729 lesionados, según cifras recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas (Onei).

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Asimismo indicó que las principales causas están asociadas a no respetar el derecho de vía, no atender el control del vehículo, el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y los desperfectos técnicos de los vehículos, entre otras.

La provincia con mayor cantidad de accidentes fue La Habana con 2.590 y le siguieron la oriental Holguín (678), la central Villa Clara (620), Santiago de Cuba (este) reportó 502 y en el centro-oeste Camagüey, con 425.

Las autoridades especializadas han señalado que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro "más peligroso".

Además han reconocido el aumento de accidentes que involucran a motos, ciclomotores y peatones, así como la incidencia del mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento.