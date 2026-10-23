Un edificio de al menos diez pisos se derrumba en Nairobi y se teme por posibles víctimas

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

Diferentes medios locales reportaron varios números de pisos -desde doce hasta dieciocho-, mientras la Policía los cifró en unos diez.

"Los equipos de la Cruz Roja de Kenia trabajan junto a socios de diversas agencias para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate", señaló esta organización en las redes sociales, al pedir a la población que "despeje la zona para permitir trabajar de manera segura a los rescatistas".

En un comunicado recogido por medios locales, el gobierno del condado de Nairobi informó de que "se ha desplegado maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas".

Asimismo, añadió, "están en marcha esfuerzos para movilizar recursos adicionales".

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El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para prevenir el saqueo de negocios cercanos y dispersar a los curiosos que se congregaron en el lugar del incidente, incluyendo jóvenes que buscaban chatarra.

"Los equipos de emergencia están en el lugar mientras continúan los esfuerzos para buscar supervivientes", apuntó Mohamed.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran presuntamente el momento en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo, si bien EFE no pudo verificarlas de manera independiente.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.