Un juez británico autoriza citar al expríncipe Andrés en un caso de presunto fraude

El juez Adam Johnson, del Tribunal Superior de Londres, autorizó a Turk a recurrir al testimonio de Andrés en el juicio por presunto fraude, previsto para noviembre, aunque precisó que probablemente necesitará una citación judicial para obligar a Andrés Mountbatten-Windsor a declarar.

"Dada la gravedad de las acusaciones, tanto por sí solas como por su repercusión más amplia, la equidad exige que se dé a Turk la oportunidad de exponer su propia versión de los hechos utilizando las pruebas que considere pertinentes y relevantes", señaló el magistrado.

Isbilen acusa a Turk, su antiguo asesor, de haberla engañado sobre el motivo de la transferencia, que Andrés devolvió posteriormente.

En 2023, la empresaria llegó a un acuerdo con el exduque y Sarah Ferguson en relación con el litigio, cuyos términos no se hicieron públicos.

Turk niega haber actuado de forma deshonesta y sostiene que el testimonio de Andrés puede ser relevante para su defensa en este proceso, que se espera que dure once semanas.

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Actualmente, el hermano del rey Carlos III está siendo investigado por la Policía por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, después de que se conociera que compartió información confidencial con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein cuando ejercía como representante comercial británico entre 2001 y 2011.

El expríncipe fue detenido en febrero y quedó en libertad mientras continúa la investigación, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos.

Además, impugnó judicialmente las órdenes que permitieron a los agentes registrar su antigua residencia de Royal Lodge, en Windsor, y su vivienda en Sandringham, en el este de Inglaterra.

El Tribunal Superior declaró ilegales las órdenes, aunque la investigación continúa y está pendiente decidir si los agentes pueden conservar el material incautado.

El rey despojó a Andrés de sus títulos a finales de 2025 y le obligó a dejar la mansión de Royal Lodge, donde apenas pagaba alquiler, para trasladarse a una propiedad privada de la familia real en la finca de Sandringham.