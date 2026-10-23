Un muerto en Normandía al paso de la borrasca Austen por el noroeste de Francia

La Prefectura del departamento de la Mancha indicó en su cuenta de X que el fallecimiento de esa persona se produjo por un ataque cardíaco cuando estaba serrando un tronco.

Además, dos personas tuvieron que ser atendidas por urgencia vital, una por un accidente al colisionar con un árbol cuando circulaba por la autopista A84.

En ese departamento, el pico por el paso del temporal se vivió entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana (entre las 5:00 y las 7:00 GMT), cuando se registraron ráfagas de más de 130 kilómetros por hora en localidades de la costa como Barneville-Carteret, Granville y Saint Vaast la Hougue, indicó la prefectura, que indicó que la alerta naranja que se había decretado se levantó a las 18:00 (16:00 GMT).

Durante la madrugada, en el litoral de Bretaña se habían constatado ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora.

Austen causó problemas en los dos aeropuertos de París, donde tuvieron que anularse algunos vuelos y hubo retrasos en otros, algo que también ocurrió en el de Nantes.

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Con carácter preventivo, la compañía ferroviaria SNCF había suspendido la circulación de los trenes en la totalidad de las líneas de Normandía y en una parte de las regiones de Bretaña y Altos de Francia.

En la región de París, los fuertes vientos provocaron perturbaciones en algunos corredores de los trenes de cercanías.