Un partido ultraortodoxo se retira de las elecciones de Israel tras presiones de Netanyahu

"No debemos desperdiciar ni un solo voto en partidos que no logren superar el umbral electoral", afirmó en un comunicado el Likud, partido de Netanyahu, en el que advirtió de que esos votos podrían facilitar la formación de un Gobierno encabezado por la oposición.

Ají, una formación minoritaria cuyo nombre significa 'Mi hermano' en hebreo, anunció su retirada tras alcanzar un acuerdo con el Likud que contempla el nombramiento de un viceministro en la oficina del primer ministro para promover sus principios compartidos, informó la formación del mandatario.

Fundado en junio por seguidores del fallecido rabino Yoram Abergel, Ají tiene como líder espiritual a Haim Yosef Abergel, hijo del rabino y responsable de su red de escuelas religiosas, quien fue detenido en agosto de 2025 bajo sospecha de delitos sexuales contra niñas, según informó el diario israelí The Times of Israel.

El diario israelí Ynet difundió un vídeo de una conversación telefónica entre Netanyahu y Abergel este jueves la que el primer ministro elogia su compromiso con la población israelí y alude al acuerdo alcanzado.

Netanyahu también ha presionado para que se retiren otras dos formaciones minoritarias, el partido derechista Pueblo de Israel, de Ofer Winter, y el Partido Público Jaredí, de Moti Leitner, aunque ambas se han resistido hasta ahora, según el diario The Times of Israel.

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La legislación electoral israelí establece un umbral del 3,25 % de los votos para acceder al Parlamento, de 120 diputados. La retirada de partidos que no alcanzan ese porcentaje puede evitar que parte del voto de la derecha quede sin representación, en una contienda en la que los bloques de Netanyahu y de la oposición llegan muy igualados.

Ninguno de los dos bloques alcanza por sí solo los 61 diputados necesarios para formar una mayoría parlamentaria, por lo que el reparto final de escaños y la capacidad de los partidos para sumar apoyos serán determinantes para la formación del próximo Gobierno.