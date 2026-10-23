Un proyecto rinde homenaje a las mujeres forjadoras de la historia de Bolivia

'Forjadoras de historia - Mujeres del bicentenario' es el proyecto promovido por la Organización Cultural Illa con apoyo de la Embajada de Francia y ONU Mujeres Bolivia, que se gestó en 2025, cuando el país celebró los 200 años de su independencia.

"A partir del hito del bicentenario, miramos hacia atrás y muchas veces la historia está contada por nombres masculinos. Son los héroes, los padres de la patria y hay muy pocos nombres de mujeres que, por supuesto, han participado en la construcción del país, forjando la historia del país", dijo a EFE la coordinadora general de Illa, Cecilia Campos.

Campos lamentó que los nombres de estas mujeres quedaron "en el olvido, a veces a propósito y a veces solamente porque se consideraban menos importantes, por los tiempos y las épocas".

Por esto, el proyecto puso el foco "en las historias de las mujeres que han forjado la historia de este país y cuyos nombres han quedado olvidados".

El proyecto incluye a mujeres cuyas biografías "sí han quedado escritas de alguna manera" en las "páginas oficiales" de la historia de Bolivia, pero también recogió las memorias de otras que "han construido el país en silencio, desde los rincones donde ellas estaban y desde el anonimato".

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Para lograr esto último, se convocó a la población a escribir las ‘Cartas para la memoria colectiva’ en cada región, rescatando las historias de madres, abuelas, líderes políticas o de barrio, y de mujeres que luchan "para conservar sus territorios", entre otras, explicó Campos.

Estas historias se transformaron en poesía, danza, teatro o murales con apoyo de instituciones, empresas y redes de artistas que se sumaron a la iniciativa, resultados que se presentaron en festivales culturales y charlas en cada región.

El último festival se efectuó este viernes en La Paz, en la estación central del teleférico, donde se leyeron algunas cartas y se expuso una instalación artística dedicada a notables bolivianas, como la periodista y defensora de los derechos humanos Ana María Romero, o Remedios Loza, la primera parlamentaria aimara, ambas fallecidas.

Los homenajes se centraron en las figuras de la fallecida activista y artista afroboliviana Lorena Barra y la cantante quechua Luzmila Carpio, a quien el proyecto reconoció como la 'forjadora de forjadoras' por abrir camino para las mujeres indígenas con su voz.

El elenco Kory Warmis, integrado principalmente por actrices aimaras, rindió homenaje a Barra y Carpio con dos piezas teatrales. Durante el acto también se presentó un mural dedicado a ambas, acompañado por la música de la Saya Afroboliviana Tambor Mayor, agrupación a la que perteneció la activista homenajeada.

El proyecto se coronará con un libro digital con todas las historias recopiladas, que será presentado próximamente.