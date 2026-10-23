Un soldado del Ejército colombiano muere en un ataque perpetrado por un grupo paramilitar

De acuerdo con la información, las tropas del Batallón de Montaña Nº 6 del Ejército fueron atacadas con "ráfagas de fusil y ametralladora" mientras desarrollaban operaciones militares de seguridad.

"Esta acción criminal, perpetrada en el corregimiento (pueblo) de Guachaca del municipio de Santa Marta, fue llevada a cabo por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra", detalló el Ejército.

Como resultado del ataque, Ropero Lozano perdió la vida y el soldado Daniel Gracia Carrascal quedó herido, por lo que fue trasladado hasta un centro médico en Santa Marta para recibir atención.

Por otra parte, la Armada colombiana también informó este viernes que el infante de Marina Edwin Andrés Vargas Londoño falleció en un ataque perpetrado con artefactos explosivos lanzados desde drones en un puesto de control fluvial sobre el río Guapi, en el departamento del Cauca (suroeste).

Como resultado del atentado, además de la pérdida de Londoño, resultaron heridos tres infantes y un suboficial, quienes fueron evacuados en una aeronave de la Fuerza Aérea hasta un centro médico en Cali, capital del Cauca.

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La Armada aseguró que el ataque fue realizado presuntamente por integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Esta institución rechaza categóricamente este ataque terrorista, el cual vulnera flagrantemente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, e interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente", sostuvo la institución.