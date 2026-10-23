Una misión de eurodiputados participará la próxima semana en asamblea EuroLat en Canarias

En la cita, que tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en el parlamento del archipiélago español de Canarias (Atlántico), se abordará la relación bilateral y los desafíos futuros, en un contexto de creciente inestabilidad.

En particular, se hablará de la defensa del multilateralismo y la cooperación euro-latinoamericana, junto al impulso del libre comercio, frente a las amenazas de repliegue, indicó el Parlamento Europeo en un comunicado.

Otros asuntos serán la protección de la biodiversidad y la dependencia de las materias primas estratégicas, así como la expansión de la inteligencia artificial y su impacto sobre los derechos laborales y sociales.

En los distintos foros se abordará, asimismo, la protección de los menores en internet, la desinformación, la lucha contra el crimen organizado y la violencia contra las mujeres.

Aparte de eurodiputados y diputados de los países latinoamericanos, en la cita participarán académicos, representantes de organizaciones internacionales y ONG y autoridades locales y regionales de Canarias.

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En la sesión inaugural, que tendrá lugar el miércoles, intervendrán el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, además de los dos copresidentes de EuroLat, el eurodiputado español Gabriel Mato (PP) y el senador uruguayo Daniel Caggiani.

El 27 se reunirán, entre otras comisiones, las de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, o Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Política Energética.

Y el 28 tendrán lugar los encuentros del Foro Euro-Latinoamericano de Mujeres y el Grupo de Trabajo sobre Seguridad, y con la Sociedad Civil.

Por último, el jueves 29 se conmemorará el veinte aniversario, en una sesión en la que participarán excopresidentes de EuroLat.

EuroLat se reúne en plenaria una vez al año, y la última sesión tuvo lugar en Lima (Perú) en junio de 2025.

La asamblea tiene 150 Miembros, la mitad eurodiputados y la otra mitad procedentes de los parlamentos regionales latinoamericanos, incluyendo Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino (Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano), Parlasur (Parlamento del Mercosur) y los Congresos de Chile y México.