Unos 160.000 hogares sin electricidad en Francia por el paso del temporal Austen

Los cortes de luz afectan sobre todo a la región de Bretaña (128.000 hogares sin electricidad), pero también a la de Países del Loira (19.000) y a la de Normandía (14.000).

Según un comunicado de la empresa Enedis (encargada de gestionar y operar la red pública de distribución de electricidad en el 95 % del territorio metropolitano francés) citado por la prensa local, hay dos millares de operarios preparados para intervenir "tan pronto como las condiciones lo permitan".

El tráfico marítimo entre Francia e Inglaterra está, además, experimentando perturbaciones, al igual que el ferroviario en el norte y en la Bretaña.

De acuerdo a las previsiones del organismo público Météo-France, para esta jornada se prevén ráfagas de viento de entre 100 y 110 kilómetros por hora en el interior y de hasta 130 y 140 kilómetros por hora en las zonas costeras bretonas, que serán las más afectadas por el temporal.

En total, para la jornada de este viernes, Météo-France mantiene a 23 departamentos (de los cerca de cien que tiene la Francia metropolitana) en alerta naranja por el paso de Austen, que es la "primera borrasca otoñal" tras "un largo periodo de calma".