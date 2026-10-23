Uruguay identifica oportunidades en Europa para las empresas lideradas por mujeres

"En estos tiempos que discutimos tanto sobre las oportunidades de los acuerdos internacionales que entraron en vigor, el acuerdo Marcosur-Union Europea, el acuerdo Mercosur-EFTA, uno de los grandes, debes apoyar a más empresas lideradas por mujeres o a productoras para que puedan aprovechar los beneficios de estos acuerdos. De lo contrario, estaremos negociando acuerdos que solo podrán aprovechar quienes ya tienen acceso a esos mercados", dijo en rueda de prensa la vicecanciller.

Explicó que han detectado que las empresas lideradas por mujeres tienen dificultades para acceder al financiamiento, así como para adaptarse a los estándares con los que hay que cumplir para ingresar en estos mercados.

"Pero el mercado europeo en particular parece, para nuestro punto de vista, una gran oportunidad, porque hay consumidores que conocen la lógica del Uruguay y al que se puede llegar con cantidades menores", explicó.

Al ser consultada sobre los rubros que interesan al mercado europeo, ejemplificó que la artesanía local "es muy apreciada e Europa", así como los productos que tienen base agro y las empresas que apuestan por la sostenibilidad.

Virginia San Martín, presidenta pro tempore de la CEMM, coincidió con Csukasi en que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea crea "muchas oportunidades" para las mujeres empresarias, pero sostuvo que hace falta que los Estados miembros del bloque las apoyen a la hora de darse a conocer, por ejemplo, al ponerlas en contacto con proveedores de otros países.

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San Martín sostuvo que las mujeres aún tienen dificultades para acceder a créditos y sobre todo para estar en las mesas de decisión, no obstante, se mostró positiva y dijo que pronto lograrán "que las mujeres participen en el comercio exterior".