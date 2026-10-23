Uruguay reza 3,5 millones de avemarías por el papa y agota las entradas para Montevideo

En la web creada para brindar cada detalle del viaje apostólico, la Iglesia Católica colocó un contador para que las personas pudieran indicar cada vez que rezaban con la idea de lograr una cifra similar a la de la población que habita el país suramericano.

Detrás de cada avemaría "hay un gesto de fe, una intención y una expresión de cariño. Oraciones compartidas en familia, en las parroquias, en las comunidades o en la intimidad de cada hogar, que fueron sumándose hasta alcanzar esta meta común", apuntó la Iglesia Católica.

El próximo 31 de octubre, en horas de la mañana, se realizará un evento sobre la rambla de la capital uruguaya en las que miles de personas podrán reunirse a rezar juntos el rosario.

"Será una oportunidad para encontrarnos como comunidad y poner en manos de María, especialmente bajo la protección de la Virgen de los Treinta y Tres, la salud del papa León XIV y los frutos de su próxima visita a Uruguay", puntualizó la Iglesia Católica.

El canje de entradas gratuitas para las misas que oficiará el papa comenzó este viernes y, en apenas dos horas, se agotaron los 70.000 boletos disponibles para la celebración del sábado 7 de noviembre en el histórico estadio Centenario de Montevideo.

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Este jueves, el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, aseguró que Uruguay está "con los motores encendidos" para recibir al papa León XIV, cuya visita al país está prevista del 6 al 8 de noviembre, tras celebrar que el pontífice no necesite tratamiento adicional después de ser operado de un cáncer de pulmón y confirmar que se mantienen todos los preparativos para su llegada.