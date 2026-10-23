"Vamos a hacer historia": el candidato demócrata al Senado por Texas vota en Austin

Acompañado de sus padres, Talarico, legislador estatal y también seminarista presbiteriano, acudió a un puesto de votación instalado en un centro recreativo comunitario del norte de la ciudad estadounidense.

"Creo que el 3 de noviembre vamos a hacer algo extraordinario, algo histórico, y vamos a sacudir a la nación y al mundo cuando recuperemos Texas", dijo el político, de 37 años, en declaraciones a periodistas tras depositar su voto.

Vestido con vaqueros y una chaqueta azul oscuro, Talarico esperó brevemente su turno junto a otros votantes fuera del edificio, antes de que una trabajadora del centro lo acompañara al interior.

En la fila, una joven que estaba con sus amigas le dijo, sorprendida y entre risas: "No sabíamos que tú también podías votar si estás en la papeleta".

Talarico se enfrenta al fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y el apoyo financiero del magnate Elon Musk.

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La contienda por este escaño se ha convertido en una de las más importantes del ciclo electoral y en una de las que más dinero ha atraído.

Entre las campañas y los grupos externos, en la carrera ya se han gastado más de 500 millones de dólares, según datos citados por medios estadounidenses.

Musk, en concreto, donó en septiembre 158 millones al principal súper PAC (comité de acción política) de los republicanos en el Senado. Según los informes presentados ante la Comisión Federal Electoral (FEC), al día siguiente de cada aporte de Musk ese comité transfirió la misma cantidad a Texas PAC, un grupo que respalda a Paxton.

En sus declaraciones, Talarico atribuyó ese despliegue de dinero a que las élites de EE.UU. están "aterradas" con el movimiento que su campaña está teniendo en Texas.

"Están haciendo todo lo posible por aferrarse al poder", agregó, y se mostró confiado en vencer a Paxton, a quien calificó como "el político más corrupto de Texas".

Talarico ha rechazado el dinero de PAC corporativos, es decir, los comités que crean las empresas para canalizar donaciones hacia candidatos. Sin embargo, Lone Star Rising, el principal súper PAC que apoya su candidatura, ha recibido aportes de multimillonarios y de grupos de "dinero oscuro", que no están obligados a revelar quiénes son sus donantes, según informó el diario The Texas Tribune.

Entre quienes han donado a ese comité figuran Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn; Christian Larsen, cofundador de la empresa de criptomonedas Ripple, y Susan Sarofim, filántropa y viuda del multimillonario Fayez Sarofim.

Una victoria de Talarico supondría un giro histórico en la política del estado y un revés para los republicanos a nivel nacional.

Las encuestas, que durante semanas mostraron al demócrata por delante de Paxton por unos pocos puntos, han ido estrechando el margen en los últimos días y ahora sitúan a Talarico 1,8 puntos por encima del fiscal general, según el promedio de RealClearPolitics.

En las elecciones de medio mandato, o 'midterms' en inglés, el partido en el poder se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.