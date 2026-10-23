Vance sube a huracán de categoría 2 y provoca lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca

En su reporte más reciente, el SMN precisó que a las 15.00 horas (21.00 GMT), el meteoro se ubicaba a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero (sur), y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima (oeste).

Además, se desplaza hacia el noroeste a siete kilómetros por hora y presentó vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

Según los pronósticos, Vance podría crecer a huracán categoría 3 en las primeras horas del sábado.

Por la circulación del meteoro, el SMN prevé lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero, además de chubascos en Oaxaca, además se prevé oleaje de hasta tres metros de altura en la costa de Guerrero.

Ante estos datos las autoridades pidieron a la población en general, ubicada en las zonas de los estados afectados por Vance, a extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

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Vance se formó el miércoles al sur de Guerrero y, según el pronóstico difundido entonces, podría alcanzar la categoría 3 durante el sábado, aunque su trayectoria prevista lo mantendría sobre el mar, sin tocar tierra mexicana.

Guerrero registró impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

Mientras que el 23 de septiembre de 2024, John ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

La temporada 2026 de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.