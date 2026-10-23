Venezuela expresa su solidaridad y condolencias a China por el terremoto en Tíbet

"En nombre de la presidenta Delcy Rodríguez y del pueblo de Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y Gobierno de la República Popular China tras el trágico terremoto de magnitud 7.0 que sacudió la región del Tíbet", dijo en un mensaje en X el canciller venezolano, Félix Plasencia.

Asimismo, transmitió las condolencias del Gobierno venezolano "a las familias afectadas".

Hasta última hora de este viernes en China, el centro de coordinación de emergencias de la ciudad de Nagqu mantenía en 16 las muertes causadas por el terremoto ocurrido en la víspera en esta región que hace poco fue golpeada por una riada y que tiene fuertes restricciones para permitir el ingreso de la prensa.

Asimismo, se reportaban 76 heridos y casi 12.500 personas evacuadas. El sismo causó además el derrumbe parcial o total de más de 300 hogares.

La cifra de fallecidos permanece inamovible casi desde el primer momento y es llamativamente baja respecto a la intensidad del temblor, lo que puede atribuirse a la escasa densidad de población de la zona afectada, que forma parte de la meseta tibetana.

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Tampoco se han reportado hasta ahora desaparecidos, aunque en el área hay desplegadas más de 5.000 personas en labores de búsqueda y rescate, además de 400 militares del Ejército chino, en tanto el Gobierno elevó del nivel IV al III la respuesta nacional por el desastre, dentro de una escala de cuatro niveles en la que el I representa la máxima gravedad.