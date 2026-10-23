Vuelos anulados o retrasados en París y el noroeste de Francia por la borrasca Austen

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, explicó en su cuenta de X que hasta el final del día se preveían anulaciones y retrasos en los dos aeropuertos de la capital, Charles de Gaulle y Orly, y que también había cancelaciones en el aeropuerto de Nantes.

De hecho, la compañía de bajo coste Transavia, filial de Air France-KLM, había anulado todas sus operaciones en Nantes por la mañana y también a primera hora de la tarde.

Con carácter preventivo, la compañía ferroviaria SNCF había suspendido la circulación de los trenes en la totalidad de las líneas de Normandía y en una parte de las regiones de Bretaña y Altos de Francia.

En la región de París, los fuertes vientos provocaron perturbaciones en algunos corredores de los trenes de cercanías.

En cuanto a la circulación rodada, se cerraron varios puentes en pasos estratégicos durante una parte del día como el de Normandía en la desembocadura del Sena, el de Cheviré, al oeste de Nantes y el de Saint Nazaire.

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El temporal también afectó a algunas líneas eléctricas, de forma que alrededor de 288.600 viviendas en el noroeste de Francia estuvieron privadas de corriente, esencialmente en Bretaña (148.500), País del Loira (88.800), Normandía (49.600) y Altos de Francia (7.800).

Méteo France, que mantenía esta tarde una decena de departamentos en alerta naranja por el viento, básicamente de la fachada atlántica, indicó en su página web que la borrasca Austen se desplazaba esta tarde hacia el Benelux.

Después de haber generado en la noche del jueves al viernes ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora en la costa bretona y de 148 kilómetros por hora en Normandía, esta tarde se midieron 135 kilómetros por hora en Saint Cast le Guildo y 128 kilómetros por hora en Plovan, ambos en Bretaña.

Hasta el final de la jornada, se esperaban ráfagas de 120-130 kilómetros por hora en el litoral y de 100-110 kilómetros por hora en el interior. En la región de París, se preveían vientos de menor intensidad, de 80-90 kilómetros por hora, con puntas de hasta 100 kilómetros por hora.