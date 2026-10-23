Wall Street abre a la baja tras el alza del petróleo y las tensiones entre EE.UU. e Irán

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía un 1,06 %, hasta los 52.308 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,42 %, hasta los 7.631 enteros, y el Nasdaq retrocedía un 0,17 %, hasta las 25.964 unidades.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,54 % esta mañana, hasta 102 dólares el barril, mientras que el Brent superaba los 115 dólares.

El encarecimiento de la energía se produce ante el temor a nuevas interrupciones del suministro en Oriente Medio, después de los ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí y de las informaciones sobre posibles nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La subida del crudo reaviva además la preocupación por la inflación y sus consecuencias para los tipos de interés. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía hoy al 4,982 %, un avance de 2,9 puntos básicos.

Mientras, el índice de volatilidad VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subía hasta los 20,50 puntos, por encima del umbral de 20 que suele asociarse con una mayor inquietud entre los inversores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el plano corporativo, los inversores siguen cuestionando la capacidad de las empresas relacionadas con la IA para rentabilizar sus inversiones.

La tecnológica Meta bajaba hoy un 0,81 % tras haber perdido ya un 6,9 % ayer tras presentar resultados trimestrales, mientras que los fabricantes de chips AMD y Micron recuperaban terreno tras las pérdidas del jueves y ganaban un 1,01 % y un 2,6 %, respectivamente.

Según señala a CNBC el experto Ed Yardeni, una corrección a cuenta de la IA no es algo necesariamente negativo: "Que salga algo de aire de la burbuja de la IA es bueno. No creo que vaya a estallar y cause problemas a la economía", afirmó.

En otros mercados, el oro bajaba un 0,58 %, hasta los 4.037 dólares la onza, y la plata se devaluaba un 1,77 %, hasta los 54,03 dólares la onza.