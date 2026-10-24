Al menos 12 muertos en bombardeos de la coalición a las afueras de Saná, según los hutíes

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, informó de que al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque aéreo que alcanzó una vivienda en el suburbio de Asir, al oeste de Saná, mientras que otras ocho fallecieron en otro bombardeo contra una fábrica de cemento en Hamdan, al noroeste de la capital.

Según el medio, tres ataques aéreos tuvieron como objetivo las viviendas de los trabajadores de la fábrica, donde residen más de diez familias, y las víctimas son en su mayoría mujeres y niños.

El número de víctimas y los detalles sobre los bombardeos no pudieron ser verificados de forma independiente, así como el alcance de los daños contra los barrios residenciales y la infraestructura atacada, después de que los hutíes impidieran a los periodistas acercarse a los lugares bombardeados.

Estas acciones se producen en medio de una escalada del conflicto entre los rebeldes aliados de Irán y las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldado por la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí que interviene en la guerra del país desde 2015.

En septiembre, los hutíes lanzaron una gran ofensiva para capturar la costa suroccidental yemení del mar Rojo, algo que reactivó el conflicto iniciado en 2014 y que había permanecido encallado desde 2022, cuando las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego mediado por la ONU que se mantuvo en gran medida hasta este año.

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Los insurgentes han denunciado que los bombardeos saudíes han matado a decenas de civiles, mientras que Riad asegura que cumple con el derecho internacional humanitario y solo apunta a instalaciones militares y plataformas de lanzamiento que los hutíes utilizan en su ofensiva y para atacar objetivos vitales en Arabia Saudí.