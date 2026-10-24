Al menos 70 detenidos en redadas israelíes en Cisjordania, según organización palestina

En un comunicado, esta organización, que vela por los derechos de los detenidos palestinos, afirma que gran parte de los arrestos se produjeron en Hebrón, ciudad del sur de Cisjordania ocupada cuyos accesos permanecen cerrados por orden de Israel y donde al menos 1.600 personas han sido desplazadas forzosamente de sus casas, según datos de su ayuntamiento.

El Club de Prisioneros afirma que parte de los detenidos -sin explicar cuántos- fueron liberados y que la mayoría de ellos son ex prisioneros que han pasado años en cárceles israelíes.

Y añade que parte de los liberados "sufrieron diversos grados de agresión, restricción, vendaje de los ojos, amenazas e intimidación, especialmente aquellos que habían sido arrestados previamente".

"Esto refleja un enfoque que amplía el círculo de persecución para incluir a los ex prisioneros, sus familias y su entorno social, y que convierte el arresto anterior en un estigma permanente que persigue a la persona incluso después de que finalice su condena", dice la organización palestina.

Añade que las redadas afectaron a cientos de hogares en Hebrón y obligaron a que ciudadanos se desplazaran de áreas específicas de la ciudad, además "de la conversión de decenas de hogares en bases militares que se utilizan como centros de investigación de campo".

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También denuncia "actos de vandalismo, destrucción e inspecciones que afectaron a hogares y sus contenidos" por parte de las fuerzas israelíes.

Además de en Hebrón, la organización documentó arrestos en Ramala, Qalqilya, Yenín, Nablus, Jericó, Silat al Hariziya, Tulkarem y Jerusalén.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no facilitó por el momento información sobre detenciones, demoliciones de edificios o desplazamiento forzoso de personas.

Tras el ataque ocurrido este viernes cerca de Hebrón, en el que murieron dos militares israelíes y los dos atacantes palestinos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

En un videomensaje, aseguró que el Ejército se está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, durante la cual Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, que eran controladas por Jordania desde 1948.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó este sábado la operación militar, que considera un "castigo colectivo" y una "peligrosa escalada" que "no traerá seguridad ni paz a nadie".