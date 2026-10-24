Análisis muestran un vínculo genético entre el caso de ébola en Nigeria y un caso de Kenia

En un comunicado publicado a última hora del viernes, el ministro nigeriano de Sanidad, Muhammad Ali Pate, informó de que "estos hallazgos aportan información científica relevante".

Sin embargo, subrayó que "son necesarias más investigaciones para determinar si los dos casos están vinculados epidemiológicamente", al reiterar que "la relación genética entre los virus, no establece, por sí misma, un vínculo de transmisión directa entre los casos".

Mientras, "las personas que tuvieron contacto con el caso confirmado permanecen bajo vigilancia activa" y "algunas han dado negativo en las pruebas, mientras que los resultados de otras todavía están pendientes", precisó Pate.

El ministro hizo esta revelación después de que la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) apuntara el jueves que una de las líneas de investigación considera la opción de que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

Nigeria confirmó este martes un caso de ébola importado y detectado en Abuya, que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que ronda los cuarenta años y es esposa de un diplomático suizo en Nigeria.

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La mujer regresó tras unas vacaciones en Uganda y se encuentra aislada y recibiendo atención médica en la capital nigeriana.

El Gobierno suizo confirmó este viernes a EFE que esta ciudadana no estuvo recientemente en la RDC, al contrario de lo que afirmaron previamente las autoridades de Uganda.

Kenia, por su lado, ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, correspondiente a un hombre keniano de cuarenta años que había vivido los últimos siete años en la RDC y que volvió a su país pasando por la vecina Uganda.

Ese hombre y otra paciente han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

Todos los pacientes pertenecen al mismo grupo y los contagios posteriores al caso índice forman parte de sus contactos que fueron aislados, por lo que el país sigue sin registrar transmisión comunitaria.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 20 de octubre, ha causado 9.704 casos confirmados y 4.687 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, Kenia y Nigeria, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Países Bajos (uno) y Francia (uno).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.