Arrestados otros 3 miembros de la familia del sospechoso del atentado racista de Trappes

Esos arrestos se producen después de que en la tarde del viernes ya fuera detenida otra persona, que según algunos medios es la madre del sospechoso.

La Fiscalía indicó también que han prolongado la detención provisional del presunto autor del tiroteo, tras un primer interrogatorio del mismo, y que los análisis médicos han concluido que puede seguir en arresto, al tiempo que ha sido sometido a un análisis de sangre para conocer si había consumido sustancias.

Identificado como Kévin T., de 39 años, vecino de la cercana localidad de Plaisir, a una treintena de kilómetros al suroeste de la capital, el sospechoso tenía antecedentes policiales, en concreto cuatro condenas, pero no estaba en los ficheros policiales por radicalismo.

El diario Le Monde indica que tras ser detenido mostró su satisfacción por haber disparado contra "árabes" y "negros" y señaló que su intención era vengar a los comerciantes saqueados en las manifestaciones convocadas el pasado fin de semana.

En el registro de su domicilio los investigadores encontraron un ejemplar del libro 'Mein Kampf', de Adolf Hitler, según el rotativo, que señala que las pesquisas tratan de determinar si tenía vínculos con formaciones de ultraderecha, aunque los primeros elementos indican que era un elemento "aislado".

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La Fiscalía indicó que, además, había ideado un dispositivo trampa en su casa, elaborado con tres bombonas de gas conectadas a un temporizador.

Kévin T. comenzó un periplo asesino sobre las 10:20 horas (08:20 GMT) en Trappes, donde comenzó a disparar ráfagas con un arma automática desde su vehículo, un Renault Clio, a paseantes magrebíes o negros.

Sin bajar del vehículo recorrió varios lugares, provocando la muerte de una persona de 26 años y heridas a otras cinco, incluida una niña de doce años que recibió ocho impactos de bala.

En el registro del vehículo los agentes hallaron, además del arma, una bomba lacrimógena, según la Fiscalía, además de unos guantes impregnados de una sustancia que podría ser cocaína, según Le Monde.

La Fiscalía Antiterrorista calificó enseguida el atentado de acción terrorista racista, la primera de este tipo que tiene lugar en Francia, según el presidente, Emmanuel Macron, que consideró que marca "un punto de inflexión" y que acusó a ciertos grupos de vehicular discursos de odio racista contra las minorías étnicas del país.

"Es la primera vez en nuestro país que se comete un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros niños, solo por su color de piel o por su supuesta religión", aseguró este viernes el presidente, que visitó Trappes, donde su alcalde, Ali Rabeh, lo consideró "islamófobo".