Bélgica se prepara para otra jornada de lluvias y fuertes vientos por la tormenta Boelo

El Real Instituto Meteorológico (IRM) belga pronosticó este sábado que la tormenta Boelo, procedente de Reino Unido, será "muy activa" y dejará precipitaciones acumuladas que podrían llegar a los 50-70 litros/m², según medios locales.

También se esperan vientos de hasta 80 km/h, e incluso más fuertes en zonas de la costa, durante esta noche y hasta el domingo por la mañana.

Debido a estas condiciones, el IRM ha activado la alerta amarilla por viento y lluvia en todo el país durante las próximas 24 horas, así como la alerta naranja en la provincia belga de Luxemburgo.

El temporal Austen ya causó estragos en el país durante la tarde y la noche del viernes, dejando 4 heridos en Bruselas a causa de la caída de un árbol en la terraza de un local.

Asimismo, se produjeron interrupciones en el transporte público en seis líneas de tranvía tras el derribo de líneas eléctricas por la caída de árboles y también en líneas de ferrocarril. El transporte marítimo quedó suspendido hasta esta mañana.

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Durante la tormenta Austen los servicios de emergencia recibieron cientos de llamadas y realizaron más de 500 intervenciones, sobretodo a causa de ramas rotas o árboles caídos en carreteras y líneas eléctricas, así como tejados que sufrieron daños tras las fuertes ráfagas de viento.