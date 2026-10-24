Bolivia reporta 17 toneladas de cocaína y 383 de marihuana decomisadas en lo que va de año

El inspector general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Luis Antonio Pérez, dijo a los medios que del total de cocaína decomisada, 7 toneladas son pasta base y otras 10 son clorhidrato de cocaína.

También se efectuaron 9.345 operaciones antidrogas y hasta el momento hay 2.654 personas detenidas por presuntos delitos de narcotráfico.

En las intervenciones, los agentes destruyeron 554 laboratorios de cristalización y fábricas artesanales de droga, e inhabilitaron 16 pistas de aterrizaje clandestinas.

La Felcn decomisó, además, 780 vehículos, 457 inmuebles y 83 aeronaves y, según Pérez, la afectación al narcotráfico alcanza los 131 millones de dólares.

Pérez compareció ante los medios junto al viceministro de Lucha integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, quien señaló por su parte que solamente entre el 18 y 23 de octubre, fueron decomisadas dos toneladas de drogas, entre cocaína y marihuana, en operativos realizados en ocho de las nueve regiones bolivianas

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En una de las operaciones recientes, se intervino un laboratorio de cristalización de cocaína y varias fábricas móviles en la localidad de Villa Tunari, en la zona central del Trópico de Cochabamba, una de las principales productoras de hoja de coca del país.

En esa intervención fueron detenidas ocho personas, incluidos cinco colombianos, y "se secuestraron armas de fuego, equipos de comunicación y recursos económicos", indicó Badani.

"No buscamos solamente incrementar las estadísticas. Buscamos debilitar las estructuras del narcotráfico, reducir su capacidad operativa, combatir sus fuentes de financiamiento y proteger a las familias bolivianas, sobre todo", afirmó el viceministro.

Agregó que la lucha contra el narcotráfico debe desarrollarse "con firmeza, pero también con pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a las garantías constitucionales".