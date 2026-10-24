Bulgaria celebra mañana elecciones presidenciales marcadas por la guerra en Ucrania

Según los últimos sondeos, estos dos candidatos se medirán el 1 de noviembre en la segunda y decisiva vuelta, ya que ninguno logrará mañana una mayoría absoluta y la participación tampoco alcanzará el 50 %.

Yotova espera obtener entre el 44 % y 47 % de los votos, mientras que Gyurov en torno al 30 %, resultados suficientes para acceder a la segunda vuelta.

Los otros 25 candidatos a la presidencia de Bulgaria se encuentran muy lejos de los dos favoritos.

La principal diferencia entre los dos candidatos que se disputan la presidencia es su postura frente a la guerra en Ucrania.

"Tenemos un agresor, Rusia, que atacó a su vecino", sostiene Gyurov con claridad, mientras que Yotova afirma que "ya no tiene sentido definir quién es el agresor, porque en esta guerra hay dos partes".

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Bulgaria, un país excomunista de 6,4 millones de habitantes, pertenece a la OTAN desde 2004 y a la UE desde 2007.

La campaña electoral estuvo marcada por los recientes ataques con drones, supuestamente rusos, contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y de la vecina Rumanía, que han dejado una treintena de muertos y desaparecidos.

"En nuestro país hay muchos belicistas. No necesitamos una coalición de voluntarios para Ucrania, sino una coalición por la paz. Trabajaré para que Bulgaria tenga una voz fuerte en las negociaciones. Mientras yo sea presidenta, ni un solo soldado búlgaro irá a Ucrania", dijo Yotova durante la campaña.

La antigua periodista de televisión, que hoy cumple 62 años, es una veterana política del Partido Socialista Búlgaro (BSP), heredero del antiguo partido comunista.

Yotova, que pertenece a una familia de la antigua clase dominante durante el comunismo, se educó en el liceo francés de Sofía y cursó estudios en Bulgaria y en dos instituciones francesas: la Escuela Nacional de Administración (ENA) y la Universidad de Estrasburgo.

Desde enero ocupa la presidencia interina de Bulgaria, tras la dimisión del ahora primer ministro, el también prorruso Rumen Radev, a quien acompañó como vicepresidenta durante casi diez años.

Gyurov, por su parte, es un economista de 50 años formado en Bulgaria, Estados Unidos y Austria que, a su regreso al país balcánico, trabajó como profesor universitario y llegó a ser vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria.

Este año fue primer ministro interino durante cuatro meses, entre febrero y mayo, al frente de un Gobierno de expertos, tras la convocatoria de elecciones anticipadas, que ganó Radev con su nuevo partido, Bulgaria Progresista.

En su función de jefe de Gobierno, Gyurov firmó el pasado marzo en Kiev un acuerdo de cooperación entre Bulgaria y Ucrania por un periodo de diez años.

El pacto provocó duras críticas tanto de Radev como de Yotova, que le acusaron de fomentar el conflicto e implicar a Bulgaria en la guerra.

En Bulgaria, el jefe del Estado desempeña principalmente funciones representativas y protocolarias, aunque puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento y, con ello, retrasar su entrada en vigor.