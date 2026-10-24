Coalición derriba misiles balísticos de los hutíes contra oeste y capital de Arabia Saudí

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, dijo en su cuenta de X que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron misiles balísticos "lanzados por la milicia terrorista hutí" contra Riad, Taif y Yanbu, a orillas del mar Rojo y donde se encuentra un importante puerto de exportación e instalaciones de la petrolera estatal Aramco.

Hasta el momento, la coalición -que interviene en el Yemen contra los insurgentes y en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido- no ha informado sobre las consecuencias de los derribos, ya que en las últimas semanas varias personas han muerto o resultado heridas por los restos de proyectiles interceptados.

Por otra parte, la Defensa Civil de Arabia Saudí emitió alertas antiaéreas en las provincias de Taif, Yeda y Yanbu, además de La Meca, donde se encuentra la ciudad más sagrada del islam, si bien levantó las advertencias poco después de publicarlas en sus redes sociales.

La coalición ha acusado en varias ocasiones a los hutíes de apuntar contra las ciudades sagradas de La Meca y Medina, algo que los propios insurgentes han desmentido e, incluso, afirman que todo el espacio aéreo de la monarquía árabe está amenazado por sus ataques a excepción del de esas dos urbes.

Los insurgentes todavía no han reivindicado ninguna de estas acciones, si bien acostumbran a anunciar operaciones contra el reino árabe horas después de haberlas efectuado.

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En las últimas semanas, los rebeldes aliados de Irán han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en el Yemen.