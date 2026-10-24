Destruyen más de 143 toneladas de marihuana en operación conjunta entre Paraguay y Brasil

En un comunicado, la Senad dio cuenta de los resultados de la edición 58 de la operación 'Nueva Alianza', desplegada en áreas rurales y boscosas de los distritos (municipios) de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero, y en donde también se desarticularon 149 campamentos de producción de marihuana.

En el operativo, que contó con incursiones terrestres y aéreas, participaron agentes de la Senad, del Ministerio Público y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de Paraguay, con el apoyo de la Policía Federal de Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Según la Senad, dentro de los campamentos ilegales se hallaron 143.850 kilogramos de marihuana picada, en una etapa avanzada del procesamiento.

La entidad antidrogas aseguró que 'Nueva Alianza' 58 representa "un golpe significativo" a la capacidad de producción y abastecimiento de marihuana de las organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil.

El operativo provocó un "perjuicio económico superior a los 63 millones de dólares para las estructuras del narcotráfico", según la nota.

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En agosto pasado, durante la operación 'Nueva Alianza' 57, ambos países decomisaron 5,2 toneladas de marihuana, destruyeron 222 hectáreas de cultivos de la planta y 44 campamentos, en operaciones realizadas durante 12 días en los departamentos paraguayos de Canindeyú (noreste) y Caaguazú (este).