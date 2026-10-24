El comisario europeo de Interior, "consternado" por el atentado racista en Francia

"Consternados por el atentado terrorista en Trappes y La Verrière. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Europa se solidariza con Francia", dijo el comisario en un mensaje en redes sociales.

El atentado, que la Fiscalía investiga como "terrorista racista", ocurrió este viernes cuando un individuo armado con una metralleta de tipo Sten disparó varias ráfagas en diferentes puntos de Trappes y La Verrière, poblaciones de alto porcentaje de población de origen inmigrante.

El agresor, identificado como Kévin T., de 39 años, disparó desde su vehículo provocando la muerte de una persona de 26 años y heridas a otras cinco, incluida una niña de doce años que recibió ocho impactos de bala.

El diario Le Monde indica que, tras ser detenido, mostró su satisfacción por haber disparado contra "árabes" y "negros" y señaló que su intención era vengar a los comerciantes saqueados en las manifestaciones convocadas el pasado fin de semana.