El tifón Champi se dirige hacia el suroeste de Japón tras causar un muerto en Taiwán

Una mujer de unos 70 años resultó herida en la ciudad de Miyakojima al caer debido a los fuertes vientos asociados a Champi, mientras que una niña de 7 años resultó herida al estallar una ventana en la ciudad de Yonaguni, afirmó la cadena pública japonesa NHK.

El medio informó también de la cancelación de decenas de vuelos en la prefectura de Okinawa y en la vecina Kagoshima, a las que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantiene en alerta por las fuertes lluvias y por la posibilidad de deslizamientos de tierra aparejada al tifón.

En el vecino Taiwán, al menos una persona falleció y otras 163 resultaron heridas por el paso del tifón, que obligó además a cancelar cerca de un millar de vuelos y paralizó las clases, la actividad laboral y los mercados financieros de la isla.

Champi se encontraba a unos 50 kilómetros al norte-noreste de la isla de Yonaguni a las 10:00 hora local (01:00 GMT), según la JMA, acompañado de ráfagas sostenidas de viento de hasta 108 kilómetros por hora.

El organismo meteorológico espera que continúe avanzando en dirección a la isla suroccidental de Kyushu, donde podría tocar tierra el lunes tras perder fuerza.

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Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños considerables e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Champi, en concreto, se convirtió a principios de esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año, con vientos sostenidos que, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, rondaron los 300 km/h a su paso por el mar de Filipinas.