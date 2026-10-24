El tren de los Andes centrales de Perú reinicia sus operaciones al cumplir cien años

La gobernante lideró la puesta en marcha de un tramo de 57 kilómetros del recorrido en el marco de los cien años del conocido popularmente como 'tren macho', que fue inaugurado el 24 de octubre de 1926, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, donde anunció la rehabilitación total de más de 120 kilómetros de esa vía férrea.

"Es un motivo de alegría, de emoción, estar aquí hoy conmemorando los cien años del famoso tren macho. He podido conversar con algunos funcionarios, ver las fotos de esa historia, de esos recuerdos, de esa emoción, de esos beneficios que huancavelicanos y ciudadanos de Junín tienen en su corazón", señaló.

El reinicio de operaciones se anunció en la estación de Chilca, en la ciudad de Huancayo, la capital de Junín, y también contó con la presencia de los ministros de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, así como de autoridades regionales y locales.

El servicio ofrecerá por ahora viajes gratuitos, con salidas los días lunes, en el tramo entre Chilca y el distrito de Cuenca, en Huancavelica, con un recorrido de un par de horas, según informaron fuentes oficiales.

Fujimori destacó, en ese sentido, "el valor histórico y social" de este tren para los ciudadanos de Junín y Huancavelica, y remarcó la importancia de continuar los proyectos de infraestructura que permiten el desarrollo del país.

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"Tenemos proyectos importantes, no importa quién los haya hecho, hay que continuarlos. Por eso es que cuando el ministro de Transportes me avisó que, además, se iba a poner en marcha nuevamente y que se habían habilitado 57 kilómetros, dije tengo que acompañar", sostuvo.

La mandataria destacó que la reactivación del tren se realiza mediante una concesión que se hizo bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), que contempla una inversión superior a los 500 millones de dólares.

"El objetivo no es quedarnos en los 57 kilómetros, ya ustedes han escuchado, tenemos que habilitar más de 120 kilómetros", sostuvo antes de decir que ha recibido pedidos de las autoridades locales para que la vía férrea llegue hasta la ciudad costera de Pisco, en la región de Ica.

La gobernante también recordó que el dicho popular asegura que el tren es denominado 'macho' porque "sale cuando puede y llega cuando quiere", pero sostuvo que eso se tiene "que cambiar".

"Si algo estamos haciendo en este gobierno es poner orden, todos tenemos que valorar mucho los horarios y que se cumpla. Por eso hoy es un gran día para ambas regiones, saludo el esfuerzo de todos", concluyó.