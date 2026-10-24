Empieza en la RDC un ensayo para evaluar vacunas contra el virus Bundibugyo del ébola

"Hoy en Bunia (capital de la provincia oriental de Ituri, epicentro del brote), los primeros participantes han sido vacunados en un nuevo ensayo para una vacuna contra el ébola denominado Tumaini, que significa 'esperanza' en suajili", informó en la red social X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, una noticia de la que se hace eco este sábado la prensa congoleña.

"Actualmente, no existe ninguna vacuna aprobada contra el virus Bundibugyo, causante del brote. Este ensayo nos ayudará a determinar si alguno de los candidatos a vacuna diseñados para Bundibugyo funciona", añadió.

El ensayo, que fue anunciado el pasado día 13 por la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), incluirá a personas que hayan estado en contacto con enfermos de ébola.

Inicialmente, el ensayo incluirá la vacuna Ervebo, única contra el ébola disponible a gran escala y desarrollada contra la cepa de Zaire del virus, más común.

Aunque Ervebo no se diseñó inicialmente para Bundibugyo, resultados preliminares sugieren que podría ofrecer un cierto grado de protección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conforme avance el ensayo, se espera incorporar también las dos vacunas que están en desarrollo específicamente diseñadas contra Bundibugyo: una de la Universidad de Oxford (Reino Unido) en colaboración con el Serum Institute de la India, y otra de la farmacéutica Moderna que utiliza la tecnología del ARN mensajero, ya usada en la creación de diversas vacunas contra la covid-19.

El ensayo Tumaini, dirigido y copatrocinado por el Instituto Nacional de Investigación de Biomédica (INRB) de la RDC y la Universidad de Amberes (Bélgica), cuenta con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF) y de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), entre otras instituciones.

Además, colaboran en su financiación la Comisión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este ensayo se suma al estudio lanzado el pasado septiembre por MSF para evaluar durante un período de nueve a doce meses los efectos de Ervebo en 20.000 trabajadores sanitarios inoculados.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 21 de octubre, ha causado 9.765 casos confirmados y 4.727 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Kenia (nueve, incluyendo dos muertos), Nigeria (uno) Países Bajos (uno) y Francia (uno).