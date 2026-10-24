Enfrentamientos violentos entre estudiantes y la policía en Tirana

Los estudiantes, que iniciaron sus manifestaciones diarias a comienzos de la semana pasada, se reunieron por la tarde frente al Ministerio de Educación para protestar contra la política educativa y universitaria del Gobierno.

Según las imágenes en directo de los canales de noticias News24 y A2 CNN, la policía intentó dispersar la protesta con cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes -muchos de ellos encapuchados- lanzaban piedras y ladrillos contra los agentes.

Los enfrentamientos más fuertes se produjeron en el bulevar Deshmoret e Kombit, la principal avenida de Tirana.

En las protestas de la semana pasada, los manifestantes prendieron fuego a varios edificios públicos, como los ministerios de Educación y de Finanzas y el Tribunal de Apelaciones.

Al mismo tiempo, el Partido Democrático (PD), la principal fuerza de la oposición, convocó para hoy una protesta frente a la oficina del primer ministro, situada también en pleno centro de la capital.

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Rama, que gobierna Albania desde 2013, rechaza dimitir y responsabiliza del conflicto con los estudiantes a redes de desinformación procedentes de Rusia e Irán, así como a grupos de extrema izquierda.

La ola de protestas tiene lugar después de meses de multitudinarias manifestaciones pacíficas contra un proyecto turístico en una zona ecológicamente sensible y protegida, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.