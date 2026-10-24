Equipos de emergencia buscan a siete personas tras el derrumbe de un edificio en Nairobi

"Once tiendas situadas en la planta baja y en el sótano estaban ocupadas en el momento del derrumbe. Siete personas han sido reportadas como desaparecidas", afirmó Murkomen a última hora del viernes en la red social X y recogen este sábado medios locales.

"El equipo de rescate ha establecido contacto con algunas de ellas y se están realizando labores para rescatar a quienes han quedado atrapados en los escombros", añadió.

Según el ministro, en el momento del colapso había 67 trabajadores de la construcción en el lugar y todos ellos han sido ya localizados: 66 de ellos ilesos y uno que resultó herido y se encuentra estable en el hospital.

La Cruz Roja de Kenia, por su lado, informó a última hora del viernes de que dos personas heridas habían sido trasladadas el Hospital Nacional Kenyatta (público y el más grande de Nairobi), sin aclarar si una de ellas es el citado albañil.

También se desplazó al lugar de los hechos el gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, que aseguró que el edificio en cuestión había recibido la aprobación para su construcción pero no contaba con un "certificado de ocupación" y exigió castigos más duros para los constructores que violan las regulaciones.

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Mientras la Policía busca al propietario del inmueble, las labores de respuesta continúan en la zona a cargo de un equipo formado por varias agencias, incluyendo, entre otras, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, en inglés), la Policía, el Gobierno del condado de Nairobi y la Cruz Roja.

Las autoridades desplegaron "maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas", según informó el gobierno del condado de Nairobi.

El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

Diferentes medios locales reportaron varios números de pisos -desde doce hasta dieciocho-, mientras la Policía los cifró en unos diez.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran presuntamente el momento exacto en el que el edificio se desploma, levantando una gran humareda de polvo, si bien EFE no pudo verificar ese vídeo de manera independiente.

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para prevenir el saqueo de negocios cercanos y dispersar a los curiosos que se congregaron en el lugar del incidente, incluyendo jóvenes que buscaban chatarra.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.