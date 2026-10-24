Flávio Bolsonaro afirma que Brasil "se cansó de esperar" con Lula y quiere "cambio"

"Infelizmente el actual Gobierno promete mucho y no cumple nada. Brasil ya no está dividido entre izquierda y derecha; todos están del mismo lado, que es el lado del cambio", dijo el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro, en un video compartido en sus redes sociales.

El candidato del Partido Liberal (PL) cerró su campaña con una multitudinaria paseata en el barrio de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, que culminó en la urbanización donde vivía su padre, hoy condenado, inhabilitado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado tras perder la reelección en 2022 frente a Lula.

Horas antes, el senador encabezó una marcha con motociclistas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, gran estado bisagra del país.

Flávio denunció que la Administración de Lula ha dejado miles de obras inacabadas, "la mayor carga tributaria de la historia" del país y elevados índices de violencia en la empobrecida región nordeste del país, histórico bastión político de la izquierda brasileña.

"Y Brasil se cansó de esperar porque lo que se vendió como esperanza, ¿se convirtió en qué? Se convirtió en miedo, desilusión, en récord de mujeres asesinadas, en récord de obras inacabadas", enumeró.

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"Entonces, aquí, al lado de mi esposa, me pongo a disposición como presidente de la República. Daré lo mejor de mí", prometió el senador opositor, quien ha prometido mano dura contra el crimen y un "tijeretazo" en los impuestos, las burocracias y el gasto público, aunque asegura que no afectará a los más pobres.

Casi 159 millones de brasileños están llamados a las urnas el domingo para elegir a su próximo jefe de Estado, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027.

Todas las encuestas publicadas hasta la fecha vaticinan un desenlace muy ajustado en el balotaje, ya que ambos candidatos aparecen empatados técnicamente.