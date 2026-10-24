Francia debe aprobar su presupuesto para mantener su calificación crediticia, dice Lescure

En una entrevista a France Info, Lescure calificó la decisión de la agencia como un reconocimiento de la fortaleza de la economía francesa, pero también como una advertencia de que no debe desviarse de los objetivos presupuestarios marcados por el Ejecutivo.

"Es un reconocimiento de la fortaleza y la diversidad de la economía francesa, pero también una advertencia para quienes quieren apartarse de nuestro proyecto presupuestario", aseguró el ministro.

Moody’s mantuvo la víspera la cuarta mejor calificación de su escala, que considera la deuda francesa de buena calidad, pese al deterioro de las cuentas públicas, pero condicionó el mantenimiento de su nota a la aprobación de un presupuesto para 2027 que permita reducir el déficit.

En caso contrario, podría rebajar la calificación a A1 en un plazo de seis meses, lo que situaría la deuda francesa en una categoría de calidad media superior.

La agencia de calificación parte de la hipótesis de que Francia aprobará un presupuesto y de que las tensiones sociales se moderarán, recalcó hoy Lescure, que instó a los partidos políticos a actuar con responsabilidad ante las dificultades financieras del país.

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El Gobierno afronta el desafío de contener el déficit y responder al malestar social por el encarecimiento del coste de la vida.

El proyecto presupuestario contempla un ajuste de 54.000 millones de euros, mientras sindicatos, estudiantes y 'chalecos amarillos', que han convocado hoy nuevas manifestaciones, reclaman medidas para mejorar el poder adquisitivo.

El Ejecutivo intentará aprobar las cuentas antes de final de año mediante negociaciones parlamentarias, pero dispone de mecanismos constitucionales alternativos, entre ellos el artículo 49.3, para sacar adelante el presupuesto si fuera necesario, recordó Lescure.

No obstante, el ministro animó a los parlamentarios a negociar de forma constructiva e incorporar las reivindicaciones sociales dentro de los objetivos de consolidación fiscal.

"El mundo nos observa y tenemos una responsabilidad", declaró Lescure, quien también advirtió de que los candidatos a las próximas elecciones presidenciales de la primavera de 2027 deberán tener en cuenta las restricciones financieras del país.