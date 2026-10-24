Gobierno chileno condena ataque contra una iglesia en Jordania que dejó nueve muertos

A través de un comunicado emitido desde la Cancillería, el Ejecutivo chileno transmitió su "solidaridad y sentidas condolencias a las familias de las víctimas, al gobierno y al pueblo jordano".

En la misiva, el Gobierno del país suramericano afirmó que "confía que la investigación que llevan a cabo las autoridades permita capturar a los responsables de este atentado en contra de un lugar sagrado que alberga a la comunidad cristiana de la zona".

Durante la tarde del viernes, un grupo armado entró en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge de la localidad de Hamud y, según testigos, comenzaron a disparar durante cinco minutos seguidos a los congregados en el recinto, entre 150 y 200 personas.

El Gobierno jordano afirmó que el grupo de perpetradores estaría vinculado al Estado Islámica (EI), no obstante nadie ha reivindicado la acción y las autoridades del país siguen buscando a los sospechosos.

En todo el país árabe fue decretado luto nacional durante tres días, en tanto el rey de Jordania, Abdalá II, prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" a la monarquía hachemita y apeló a la unidad de la ciudadanía, según publicó ayer en su cuenta de X.

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Jordania,que no está habituada a este tipo de sucesos, cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

En los últimos años se han producido algunos incidentes relaciones con tiroteos, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.