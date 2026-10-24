Hochul y Blakeman se disputan la gobernación de Nueva York con Trump y Mamdani de fondo

Al margen de Nueva York, hoy también comienza la votación anticipada en Florida, Michigan y Nueva Jersey. Una treintena de estados han iniciado ya este proceso, que arrancó el 18 de septiembre en Minesota, Dakota del Sur y Virginia y se ha extendido durante octubre a California, Texas y Georgia, entre otros.

Aunque Nueva York se considera tradicionalmente un estado "azul", con 6,3 millones de personas inscritas como demócratas frente a cerca de 3 millones de republicanos, la contienda por la gobernación se ha endurecido en un escenario marcado por el coste de la gasolina y los alimentos y el debate sobre las políticas migratorias.

Hochul, de 68 años y excongresista, asumió el cargo en agosto de 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo por denuncias de acoso sexual y, en noviembre de 2022, se enfrentó a su primera elección, que ganó por un margen de seis puntos frente al republicano Lee Zeldin.

La gobernadora, que parte como favorita, reivindica haber reducido desde entonces la criminalidad y reactivado el empleo y el turismo en el estado: "La gente estaba escribiendo el obituario para esta ciudad y este estado", afirmó en una reciente entrevista con el New York Times.

Sin embargo, su gestión también ha recibido críticas, incluso dentro del Partido Demócrata, por asuntos como la seguridad en el transporte, el retraso en la entrada en vigor de un polémico peaje para acceder al centro de Manhattan o la entrada en vigor de una ley que prohíbe a las autoridades locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la aplicación de leyes migratorias civiles, en respuesta al endurecimiento de los operativos federales.

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Como en otras contiendas del país, la inmigración también tiene protagonismo en esta campaña, en la que Hochul ha arremetido contra las políticas migratorias de Trump y ha presentado a Blakeman como un aliado del presidente.

La gobernadora atribuye además los problemas de asequibilidad a los aranceles y las tensiones internacionales impulsados por la Administración Trump.

Por su parte, Blakeman, de 71 años, excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y hoy máximo responsable ejecutivo del condado neoyorquino de Nassau, acusa a Hochul de desviar la atención de "problemas sin resolver" como la seguridad pública o los altos impuestos.

También responsabiliza a la gobernadora del elevado coste de la vida o de permitir que inmigrantes indocumentados vivan en el estado.

El republicano, judío, ha prometido recortes fiscales y reducir a la mitad las facturas de electricidad, mientras presume de que su colaboración con ICE ha permitido deportar a 2.000 personas con antecedentes penales en Nassau.

Mientras, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, musulmán y respaldado por Hochul en su carrera por la Alcaldía, con quien mantiene una estrecha colaboración, también ha entrado en la contienda en apoyo de la actual gobernadora.

Mamdani ha recibido críticas de sectores de la comunidad judía por denunciar un "genocidio devastador" por parte de Israel en Gaza y, según el analista Juan Carlos Polanco, el apoyo a Hochul entre ese colectivo ha disminuido debido al respaldo de la gobernadora al joven político progresista.

"La última encuesta dice que el 56 % de los judíos va a votar por ella. ¿Eso es un triunfo? No, no es un triunfo, porque es el número mínimo que se ha visto de apoyos de ese sector a un candidato demócrata. Siempre ha sido más del 70 %", comenta a EFE.

En el único debate entre los candidatos, Blakeman aseguró ante Hochul que "el antisemitismo va en aumento" en el estado y que "ha aumentado bajo su mandato y Mamdani lo está avivando".

Las encuestas también muestran avances de Blakeman entre los votantes independientes, que suman más de tres millones de personas, una tendencia que preocupa a los demócratas.

Polanco destaca que en esta contienda "hay que prestar atención al voto independiente, al judío y al de los demócratas centristas y moderados, que podrían quedarse en casa o votar por Blakeman, como ocurrió cuando George Pataki ganó las elecciones a gobernador en 1994", el último republicano en lograrlo en Nueva York.

Recordó que las políticas antimigratorias cuentan con más apoyo en el norte del estado, de tendencia más conservadora, aunque pronostica que "Hochul logrará la reelección".