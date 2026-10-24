Irán informa de explosiones e incendios en otros dos superpetroleros en Ormuz

“Dos superpetroleros infractores que intentaron atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada, situada en el sur, chocaron contra minas navales”, señaló a última hora del viernes el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Según la nota, las salas de máquinas de ambos buques quedaron fuera de servicio a causa de las explosiones y los intensos incendios, por lo que las embarcaciones quedaron inmovilizadas.

“Estos petroleros transportaban en conjunto más de 4,5 millones de barriles de petróleo crudo que tras el impacto contra las minas navales en la costa sur del estrecho de Ormuz han quedado abandonados, mientras que los tripulantes han evacuado los buques”, detalló la fuente, sin precisar las banderas de las embarcaciones ni informar de posibles víctimas.

En los últimos diez días, la Guardia Revolucionaria iraní ha reportado al menos 15 incidentes con buques, de los cuales aseguró haber atacado a cuatro y dijo que otros once chocaron con minas navales, en medio de una escalada de las tensiones en este estratégico paso marítimo.

El cuerpo militar iraní mantiene su advertencia de que no permitirá el paso de buques sin su autorización, mientras Estados Unidos trata de restablecer el tránsito por una ruta cercana a Omán.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero como medida de presión, pero, a su vez, Estados Unidos asegura que ha logrado restablecer el tránsito de buques y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los previos a la guerra.