La directora de la escuela de cine de Cuba recibe Orden de las Artes y Letras de Francia

El embajador de Francia en la isla, Raphaël Trannoy, entregó la víspera el reconocimiento a Molina, "que distingue a creadores que desde sus espacios contribuyen a la promoción del arte, la cultura y el pensamiento", reseñaron los medios oficiales.

Trannoy destacó durante la entrega del reconocimiento, que esta orden instaurada por el Gobierno francés, "valora el quehacer por el vínculo entre ambas naciones y la promoción de la cultura gala en otros espacios geográficos".

Molina por su parte expresó que "la cultura, el pensamiento y la influencia francesa han marcado su vida profesional".

Remarcó, además, su trabajo constante con la programación de filmes de esa procedencia y en la realización del Festival que prodiga su cinematografía y que actualmente celebra la edición 27 en la capital cubana hasta el próximo 4 de noviembre.

También resaltó la participación de obras, proyectos y egresados de la EICTV en certámenes y muestras que se realizan en el país europeo.

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Susana Molina se ha desempeñado como vicepresidenta de Relaciones Internacionales en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y desde hace varios años dirige la EICTV.

La Escuela Internacional de Cine y Televisión, instalada en la localidad de San Antonio de los Baños, a unos 30 kilómetros de La Habana, es el proyecto más importante de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL), que fue creado por el escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez; junto al realizador argentino Fernando Birri, y el cineasta cubano Julio García Espinosa.