Mundo
24 de octubre de 2026 - 17:45

Le Pen y Mélenchon se disputarían la segunda vuelta presidencial francesa, según un sondeo

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París, 24 oct (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon pasarían a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2027 en todos los escenarios analizados por una encuesta publicada este sábado por el diario Le Parisien.

Por EFE
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Le Pen obtendría entre el 32 % y el 33,5 % de los votos en la primera vuelta del 18 de abril, mientras que Mélenchon alcanzaría el 17 %, dos puntos más que en la anterior medición, realizada a comienzos de septiembre, según la encuesta de Ipsos-BVA-Cési École d’ingénieurs (Escuela de Ingenieros), que sitúa a ambos en la segunda y definitiva vuelta del 2 de mayo.

Este nuevo sondeo refleja un retroceso de los antiguos primeros ministros Édouard Philippe, que lograría el 15 % si concurriera como único candidato del centro, y Gabriel Attal, que obtendría el 9,5 % en ese mismo escenario.

El socialdemócrata Raphaël Glucksmann subiría hasta el 15,5 % en una de las hipótesis analizadas, mientras que el alcalde de Cannes, el liberal David Lisnard, obtendría un 6,5 % en su primera aparición en la encuesta, por delante del conservador Bruno Retailleau, con un 5,5 %.

La medición se realizó tras las manifestaciones y los episodios de extrema violencia del 17 de octubre, de los que el 81 % de los encuestados responsabiliza al Gobierno, mientras que el 80 % considera que el presidente Emmanuel Macron no ha adoptado la actitud adecuada durante la última semana para afrontar la situación y las reivindicaciones sociales.

El sondeo también detecta un incremento del interés por las presidenciales, ya que el 82 % de los encuestados afirma estar interesado en la campaña, ocho puntos más que en septiembre.

La encuesta se realizó en línea el miércoles y jueves pasados entre 1.500 personas inscritas en las listas electorales.