Los hutíes lanzan misiles balísticos contra Aden, sede del Gobierno reconocido del Yemen

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií aliado de Irán apuntó contra concentraciones militares saudíes en el campamento Al Nasr y una base naval de Aden, desde donde afirmó que las tropas gubernamentales se están preparando para lanzar ataques contra zonas de los hutíes.

Estos operativos, según Sarea, están supervisados por oficiales saudíes como el general de brigada de Estado Mayor Badr Salah al Harbi, en el marco del apoyo al Gobierno yemení por parte de Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar y ha reanudado sus bombardeos contra los rebeldes.

Asimismo, el portavoz instó a los yemeníes a no unirse a las fuerzas progubernamentales que, aseguró, están siendo movilizadas por Riad mediante incentivos económicos.

Por otra parte, el Ministerio de Interior del Gobierno yemení dijo en un comunicado que los hutíes lanzaron dos misiles balísticos contra la sede de la Guardia Costera en Aden, así como otro contra un edificio de la misma fuerza en el distrito de Tawahi de la misma ciudad.

Las autoridades están evaluando los daños ocasionados por estos ataques, añadió la nota.

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El departamento recordó que las instalaciones civiles y vitales de Aden, incluido su aeropuerto, han sido "objeto de ataques con misiles balísticos y drones en más de una ocasión" desde el inicio de la ofensiva hutí en septiembre, al tiempo que acusó al grupo de dañar infraestructura crítica para los residentes.

En paralelo, el portavoz del Ejército yemení, Majid al Nuzaili, también acusó a los hutíes de lanzar misiles balísticos contra instalaciones civiles en Aden, mientras que residentes consultados por EFE señalaron que dos ataques alcanzaron las inmediaciones del aeropuerto y otros dos los alrededores del puerto de Tawahi.

Los hutíes han intensificado sus acciones con misiles balísticos contra posiciones gubernamentales en el Yemen, mientras que también lanzan estos proyectiles de gran impacto y alcance contra instalaciones civiles y energéticas de Arabia Saudí.