Médicos hondureños suspenden paro de labores tras un acuerdo para revisar pagos pendientes

El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Héctor Carranza, dijo a periodistas que el acuerdo se alcanzó la noche del viernes y que los médicos se reincorporarán a sus puestos de trabajo el próximo lunes.

“Se acordó suspender las asambleas informativas (paro de labores) e iniciar la mesa técnica ampliada a partir del lunes para resolver el problema de los pagos, que es el punto más álgido que nos ha tenido en este conflicto”, explicó Carranza.

La suspensión del paro se anunció después de que el Gobierno del presidente Nasry 'Tito' Asfura aceptara el viernes una propuesta del Colegio Médico de Honduras para incorporar a más instituciones a las negociaciones y agilizar la revisión de los expedientes de más de 500 profesionales de la salud afectados por los atrasos salariales.

La protesta comenzó el 7 de septiembre, cuando el CMH convocó a asambleas informativas de carácter indefinido para exigir el pago de salarios atrasados, la formalización de contratos y el cumplimiento de acuerdos laborales.

La medida, que afectó las consultas externas y las cirugías selectivas, dejó sin atención a más de 40.000 pacientes en los hospitales públicos y centros de salud del país centroamericano, según cifras oficiales.