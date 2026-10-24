Mélenchon insta a Macron a ceder ante protestas antes de tomar "la puerta de salida"

"Todavía está a tiempo de ceder; después, no le quedará más que la puerta de salida. Ceda y deje de hacernos perder el tiempo", declaró Mélenchon, candidato por cuarta vez a las elecciones presidenciales, en declaraciones a la prensa mientras avanzaba en la manifestación de París, que discurrió entre la Puerta de Italia y la de Vincennes, muy alejada del centro de la capital.

Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa (LFI), advirtió a Macron de que si las reivindicaciones sociales no tienen respuesta, la movilización, como la que se lleva a cabo hoy en Francia por segundo sábado consecutivo, "se repetirá todas las semanas".

"Es un momento muy importante en la historia de los movimientos populares de nuestro país", según Mélenchon, convencido de que a las autoridades "se les viene encima una huelga general".

Según Mélenchon, Macron debe decidir entre ceder ahora a las reivindicaciones o hacerlo más adelante en condiciones mucho más imprevisibles.

También acusó al presidente francés de mantener una actitud propia de una "monarquía absoluta", al pretender tener "siempre razón" frente a los demás.

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Además, Mélenchon consideró que Macron había aprovechado el estado de conmoción provocado por el atentado terrorista de corte racista de la víspera en Trappes (afueras de París) para cambiar el itinerario de la protesta por la capital francesa, lo que, según él, generó confusión entre los manifestantes.

"Todo está preparado para provocar una explosión" y que se produzcan "disturbios", sostuvo.

Asimismo, cuestionó el despliegue de militares para proteger edificios públicos y las recomendaciones de las autoridades a los comerciantes para que recurran a servicios privados de seguridad, que a su juicio contribuyen a aumentar la tensión. "Están haciendo absolutamente todo para provocar un incidente", insistió.

Frente a esta situación, pidió a los manifestantes mantener la calma, escuchar las instrucciones de los sindicatos y preservar la disciplina colectiva "para que todo transcurra bien".

Por todo ello, pidió al Gobierno que "deje de provocar" a los manifestantes, "de echar leña al fuego", y que escuche "las reivindicaciones, que no son tan difíciles de satisfacer".

Mélenchon también criticó las reuniones mantenidas durante la semana entre el Gobierno y los partidos políticos, que calificó de inútiles y teatrales. "Viven en una burbuja, toman decisiones que no tienen relación con la realidad y ni siquiera están coordinados entre ellos. Por eso son peligrosos", aseguró.

Francia afronta este sábado una segunda jornada de movilizaciones a nivel nacional convocadas por los sindicatos, los estudiantes y los 'chalecos amarillos' contra el encarecimiento del coste de la vida y para solicitar más fondos públicos para la Educación.

Ante los graves incidentes del sábado pasado, las autoridades desplegaron hoy un importante dispositivo de seguridad, además de prohibir manifestaciones en varias ciudades de Francia, especialmente las no convocadas por sindicatos.